Через нічну атаку у Чернівецькій області знеструмлена частина місцевих жителів. Про це повідомив глава Чернівецької ОВА.
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Уламок безпілотника пошкодив електролінії
Вночі у Чернівецькій області збили ворожий безпілотник. Уламки ворожого дрона пошкодили 2 електролінії. У Дністровському районі від живлення відключено 140 абонентів.
Уламками пошкоджено дві лінії електропередач. Наразі відключено 140 абонентів у Дністровському районі,
– повідомив Руслан Запарнюк.
Крім цього, внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 житлові будинки та гараж.
Вночі окупанти масовано атакували Україну дронами
- У ніч проти 25 травня росіяни вчергове атакували українські міста, випустивши 36 дронів. Однак наша ППО відпрацювала зі стовідсотковим результатом й знешкодила їх усіх.
- Більшість російських дронів були спрямовані на західні регіони: підрозділи ППО "Захід" знищили у небі знищили 22 ''Shahed-136/131. У командуванні "Захід" зазначили, що атака безпілотниками була здійснена з різних напрямків.
- Крім цього, дрони атакували Київську область. Це була вже 12 атака на столицю за місяць.
- Наразі про жертв або постраждалих не повідомлялося.