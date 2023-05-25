Через нічну атаку у Чернівецькій області знеструмлена частина місцевих жителів. Про це повідомив глава Чернівецької ОВА.

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Уламок безпілотника пошкодив електролінії

Вночі у Чернівецькій області збили ворожий безпілотник. Уламки ворожого дрона пошкодили 2 електролінії. У Дністровському районі від живлення відключено 140 абонентів.

Уламками пошкоджено дві лінії електропередач. Наразі відключено 140 абонентів у Дністровському районі,

– повідомив Руслан Запарнюк.

Крім цього, внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 житлові будинки та гараж.

Вночі окупанти масовано атакували Україну дронами