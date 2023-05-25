Атака була здійснена з різних напрямків. Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно.

Важливо Масована атака "Шахедами" на Київ: ППО знищила всі цілі на підході до столиці

Захід України атакували "Шахедами"

У Повітряних силах розповіли, що окупанти атакували західні регіони України з повітря. Під час нічної атаки ворог застосував баражуючі боєприпаси ''Shahed". Атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону.

Внаслідок декілька годинної бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' знищено 22 ''Shahed-136/131". Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіація та мобільно вогневі групи,

– наголосили наші захисники.

Зверніть увагу! Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави.

Нічна атака України 25 травня: все, що відомо