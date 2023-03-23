Газета "Карпаты" написала, что именно поэтому Дмитрий и Богдан Попьюки обратились в миграционную службу с заявлением о прекращении их гражданства, пишет 24 Канал. Живёт семья в селе Самакова Вижницкого района Черновицкой области.

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Что известно о семье на Буковине

Наша семья не может не обращать внимание на деятельность государства, которое давно не двигается с народом, издеваются над ним неправовыми постановлениями. Мы открыто заявляем, что, будучи человеком с момента рождения, каждый имеет право быть человеком в статусе человека в Верховенстве Права человека,

– заявил Дмитрий.

В семье также отметили, что отрекаются от гражданства украинского государства и отказываются от принятия гражданства.

Следует отметить, что у семьи есть 13-летний сын и 16-летняя дочь. Тем не менее единственные документы на всю семью – это так называемое "подтверждение человека". То есть пластиковая карточка, где указан статус, время и место рождения, фамилия и имя, место фиксации имущественными правами, местонахождение и сведения о родственниках.

Что этому предшествовало