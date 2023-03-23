Газета "Карпати" написала, що саме тому Дмитро та Богдана Поп'юки звернулись у міграційну службу із заявою про припинення їхнього громадянства, пише 24 Канал. Живе родина у селі Самакова Вижницького району Чернівецької області.

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Що відомо про родину на Буковині

Наша сім'я не може не звертати увагу на діяльність держави, яка давно не рухається з народом, знущаються з нього неправовими постановами. Ми відкрито заявляємо, що, будучи людиною з моменту народження, кожен має право бути людиною у статусі людини у Верховенстві Права людини,

– заявив Дмитро.

У родині також відзначили, що зрікаються від громадянства української держави та відмовляються від прийняття жодного громадянства.

Варто зазначити, що в родини є 13-річний син та 16-річна донька. Попри це, єдині документи на всю родину – це так зване "підтвердження людини". Тобто пластикова картка, де зазначено статус, час і місце народження, прізвище та ім'я, місце фіксації майновими правами, місцеперебування та відомості про родичів.

Що цьому передувало