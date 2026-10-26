"Вынужденные отключения": в результате атаки БПЛА на Буковине поврежден объект энергетики

Об этом сообщили в Черновицкой ОВА.

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Какова ситуация на Буковине?

На месте падения обломков сразу приступили к работе все экстренные службы области. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах жителей.

По информации местных властей, в результате вражеского обстрела обошлось без погибших и пострадавших.

Чиновники также призвали граждан соблюдать информационную безопасность и воздержаться от публикации фото или видео работы сил ПВО и последствий попаданий, чтобы враг не смог скорректировать повторные удары.

Обратите внимание! Воздушный террор украинских городов продолжается почти беспрерывно. О движении вражеских дронов читайте в хронологии 24 Канала.

Системные удары по энергетике регионов

В последние недели вражеские войска систематически наносят удары по критической инфраструктуре украинских областей. В частности, как уже сообщалось на нашем сайте, 25 октября оккупанты обстреляли объект энергетики в Каменец-Подольском районе в Хмельницкой области, из-за чего там пришлось прибегнуть к аварийным отключениям.

Кроме того, 23 октября в результате попадания вражеского беспилотника по энергетическому объекту во Львовском районе полностью или частично без света остались 175 населенных пунктов.