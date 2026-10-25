Россия нанесла удар по объекту энергетики под Каменцом-Подольским

В районе ввели экстренные отключения. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин.

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Что известно об атаке?

Вечером 25 октября Россия нанесла атаку по энергетике Каменец-Подольского района. В результате атаки поврежден энергетический объект.

Из-за этого в районе пришлось прибегнуть к аварийным отключениям электроэнергии. Сейчас специалисты уже работают на месте и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

Россия продолжает целенаправленную атаку на украинскую энергетику, пытаясь оставить людей без света– подчеркнул Тюрин.

Кроме того, взрывной волной повреждены окна в двух жилых домах. По предварительной информации, в результате атаки никто из жителей не пострадал.

Напомним, что во вторник, 20 октября, враг также нанес удар по Каменец-Подольскому району. Тогда были повреждены балконы и окна в трех многоквартирных и одном частном жилом доме, а также два легковых автомобиля. Кроме того, двое местных жителей получили осколочные ранения