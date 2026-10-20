О последствиях атаки на регион сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

Что известно об обстреле Хмельницкой области?

В результате вражеской атаки в Каменец-Подольском районе повреждены балконы и окна в трех многоквартирных и одном частном жилом доме.

Также повреждены два легковых автомобиля.

Двое местных жителей получили осколочные ранения и обратились в медицинское учреждение.

Кроме того, в результате атаки возник пожар на предприятии в Хмельницком районе. На месте работают спасатели.

Напомним, что в ночь на 20 октября Россия нанесла смертельный удар беспилотниками по Хмельницкому.

В результате атаки погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения. Еще четыре человека получили ранения.

Также оккупанты повредили объекты инфраструктуры, частные дома, склады и грузовик.

Отметим, что Россия может усилить атаки на западные области Украины, разместив на территории Беларуси ретрансляторы дронов и баллистических ракет.

По словам президента Зеленского, Украина усиливает ПВО: больше средств защиты будут направлять туда, где угроза ударов наибольшая. Также планируется увеличить производство турелей.