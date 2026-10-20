Про наслідки атаки на регіон повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

Що відомо про обстріл Хмельниччини?

Унаслідок ворожої атаки в Кам'янець-Подільському районі пошкоджено балкони та вікна у трьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку.

Також пошкоджень зазнали два легкові автомобілі.

Двоє місцевих жителів зазнали уламкових поранень та звернулися до медзакладу.

Крім того, унаслідок атаки виникла пожежа на підприємстві у Хмельницькому районі. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 жовтня Росія завдала смертельного удару безпілотниками по Хмельницькому.

Внаслідок атаки загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження. Ще четверо людей дістали поранення.

Також окупанти пошкодили об'єкти інфраструктури, приватні будинки, склади і вантажівку.

Зауважимо, що Росія може посилити атаки на західні області України, розмістивши на території Білорусі ретранслятори дронів і балістичних ракет.

За словами президента Зеленського, Україна посилює ППО: більше засобів захисту спрямовуватимуть туди, де загроза ударів найбільша. Також планують збільшити виробництво турелей.