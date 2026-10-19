Там прогриміли вибухи. Про це інформують кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Хмельницький?

Насамперед зауважимо, що тривогу для регіону оголосили близько 16-ї години. Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА в напрямку міста.

Вибухи жителі Хмельницького почули вже близько 16:19. Після цього з'явилася інформація про те, що в деяких мікрорайонах були перебої зі світлом.

При цьому, атака не завершилася. Повідомлялося про рух нового реактивного дрона на місто. Повторний вибух пролунав о 16:27.

Станом на момент публікації немає офіційних даних щодо можливих наслідків обстрілу. Вочевидь, місцева влада сповістить про це згодом. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Які ще міста були під прицілом ворога?

Уночі 19 жовтня російські війська атакували Луцьк реактивними ударними безпілотниками. Станом на 12:00 відомо, що під ударом опинилися Ківерцівська та Прилісненська громади. Від початку доби атак зазнали також Ковельська, Маневицька та Луцька громади. Постраждалих немає. Наразі без електроенергії залишаються близько 68 тисяч точок обліку, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також уночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Київщині. В Ірпені є поранені та одна загибла людина. Основною ціллю ракетної атаки стало одне з найбільших підприємств міста, яке зазнало значних руйнувань.