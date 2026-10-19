Там прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно об атаке на Хмельницкий?

В первую очередь заметим, что тревогу для региона объявили около 16 часов. Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БпЛА в направлении города.

Взрывы жители Хмельницкого услышали уже около 16:19. После этого появилась информация, что в некоторых микрорайонах были перебои со светом.

При этом атака не завершилась. Сообщалось о движении нового реактивного дрона на город. Повторный взрыв прогремел в 16:27.

По состоянию на момент публикации нет официальных данных по поводу возможных последствий обстрела. Очевидно, местные власти известят об этом впоследствии. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Какие еще города находились под прицелом врага?

Ночью 19 октября российские войска атаковали Луцк реактивными ударными беспилотниками. По состоянию на 12.00 известно, что под ударом оказались Киверцовская и Прилесненская общины. С начала суток атак подверглись также Ковельская, Маневицкая и Луцкая общины. Пострадавших нет. В настоящее время без электроэнергии остаются около 68 тысяч точек учета, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также ночью россияне нанесли массированный комбинированный удар по Киевщине. В Ирпене ранены и один погибший человек. Основной целью ракетной атаки стало одно из крупнейших предприятий города, которое испытало значительные разрушения.