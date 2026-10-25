Росія вдарила по об’єкту енергетики під Кам'янцем-Подільським

У районі запровадили екстрені відключення. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Що відомо про атаку?

Ввечері 25 жовтня Росія завдала удару по енергетиці Кам'янець-Подільського району. Внаслідок атаки пошкоджений об'єкт енергетики.

Через це в районі довелося застосувати аварійні відключення електроенергії. Наразі фахівці вже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення.

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетику, намагаючись залишити людей без світла– наголосив Тюрін.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна у двох житлових будинках. За попередньою інформацією, унаслідок атаки ніхто з жителів не постраждав.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 жовтня, ворог також завдав удару по Кам'янець-Подільському району. Тоді були пошкоджені балкони та вікна у трьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку та два легкові автомобілі. Окрім того, двоє місцевих жителів зазнали уламкових поранень