"175 населенных пунктов остались без света": оккупанты атаковали на энергетический объект во Львовском районе

Об этом сообщил Максим Козицкий из Львовской ОВА.

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Что известно об обстреле Львовской области?

Вражеская атака произошла во время воздушной тревоги, которая длилась с 11:56 до 12:14. В результате попадания без электричества остались 154 населенных пункта полностью и еще 21 – частично.

В настоящее время специалисты и энергетики работают на месте происшествия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и подключить все обесточенные дома.

Напомним, российские атаки также повлекли повреждения, в частности, на Житомирщине и на Волыни. Для ряда регионов применяли аварийные и экстренные отключения. Кстати, об актуальной ситуации с графиками в Украине вы можете читать в материале 24 канала.

Возможно ли энергетическое перемирие?

Россия не отказалась от своей позиции по энергетическому перемирию. Спикер Кремля Дмитрий Песков на днях заявил, что Москва якобы стремится к полному завершению войны, а не к временному прекращению огня.

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Он также подчеркнул, что урегулирование невозможно без участия Украины, и призвал Киев принять "ответственное решение".

Владимир Зеленский отметил, что Украина вместе с партнерами ищет пути прекращения ударов по энергетике. По его словам, Киев предлагал не атаковать чувствительные объекты российского энергетического сектора в обмен на прекращение российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.