Об инциденте сообщил телеканал "Прилуки". На него сразу отреагировал Национальный музей Голодомора-геноцида, передает 24 Канал.

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Что известно

Председатель Ивковцев Роман Ювченко отметил, что работы на месте кладбища осуществляются по решению исполнительного комитета и в соответствии с программой благоустройства. Чиновник отметил, что в плане общины участок, на котором вырубили кустарники и разровняли землю, не значится как кладбище. Он отметил, что работы были проведены именно на части участка старого кладбища, которая не содержит визуальных признаков каких-либо захоронений.

Между тем местные говорят, что с ними никто не советовался относительно работ на кладбище. Они сразу обратились к поселковому голове с просьбой остановить работы. Люди знают, что именно в той части кладбища, где власть провела грейдеровку, расположены захоронения жертв Голодомора. В те времена захоронения умерших происходили в братских могилах, куда помещали от нескольких десятков до нескольких сотен тел людей.

В Ивковцах среди тех погибших от голода, чьи имена удалось установить, по меньшей мере 162 человека, среди них – большое количество детей. Большинство из них нашли свой последний покой именно здесь, на старом кладбище. Селяни до сих пор посещают могилы родных.

Музей Голодома заметил, что кладбище в Ивковцах значится одним из более тысячи мест массового захоронения на территории Украины в геоинформационной системе "Места массового захоронения жертв Голодомора-геноцида", созданной еще в 2019 году.

Известно, что Музей Голодомора обратился к Председателю Ладанской ТО и Председателю Прилуцкой РГА с сообщением о ценности и важности сохранения этого места захоронения периода Голодомора, а также с просьбой максимально восстановить благоустройство мемориальной территории и маркировать ее.