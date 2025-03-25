Про інцидент повідомив телеканал "Прилуки". На нього одразу відреагував Національний музей Голодомору-геноциду, передає 24 Канал.

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Що відомо

Голова Івківців Роман Ювченко зазначив, що роботи на місці цвинтаря здійснюються за рішенням виконавчого комітету та відповідно до програми благоустрою. Посадовець зазначив, що у плані громади ділянка, на якій повирубували чагарники та розрівняли землю, не значиться як кладовище. Він наголосив, що роботи були проведені саме на частині ділянки старого цвинтаря, яка не містить візуальних ознак будь-яких поховань.

Тим часом місцеві кажуть, що з ними ніхто не радився щодо робіт на кладовищі. Вони одразу звернулися до селищного голови із проханням зупинити роботи. Люди знають, що саме у тій частині кладовища, де влада провела грейдерування, розташовані поховання жертв Голодомору. У ті часи захоронення померлих відбувалися в братських могилах, куди поміщали від кількох десятків до кількох сотень тіл людей.

В Івківцях серед тих загиблих від голоду, чиї імена вдалося встановити, щонайменше 162 людини, серед них – велика кількість дітей. Більшість із них знайшли свій останній спочинок саме тут, на старому кладовищі. Селяни дотепер відвідують могили рідних.

Музей Голодому зауважив, що цвинтар у Івківцях зазначається одним з понад тисячі місць масового поховання на території України в геоінформаційній системі "Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду", створеної ще у 2019 році.

Відомо, що Музей Голодомору звернувся до Голови Ладанської ТГ та Голови Прилуцької РДА з повідомленням про цінність і важливість збереження цього місця поховання періоду Голодомору, а також з проханням максимально відновити благоустрій меморіальної території та маркувати її.