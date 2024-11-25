Україна вшанувала пам'ять жертв Голодомору в останню суботу листопада. Ми дедалі більше дізнаємося деталі про страшну історичну правду. Так, в МВС презентували карту на основі документів – на ній показано, в яких регіонах у 1932-1933 роках були випадки канібалізму. І це майже вся Україна.

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Як за кордоном ушанували пам'ять жертв Голодомору

В останню суботу листопада Армія громад України (Communities Army of Ukraine) у партнерстві зі Світовим Конгресом Українців (СКУ) та Міжнародним центром української перемоги (ICUV) провели міжнародну кампанію #WeRememberTerrorFamine. Тисячі українців за кордоном вийшли на центральні площі міст по всьому світу, щоб вшанувати пам'ять мільйонів невинно вбитих українців та нагадати людству про вбивства, які щодня вчиняє Росія в Україні зараз,

– розповіли організатори.

Люди закликали не тільки визнати Голодомор геноцидом українського народу, але й ухвалити на світовому рівні статус Росії як держави-терориста, яка чинить сучасний геноцид.

Акції у пам'ять про жертв Голодомору / Фото надані 24 Каналу

Голова Армії громад України Дмитро Василенко заявив: у питанні вибору між добром і злом, між жертвою і злочинцем не може бути нейтралітету. Україна має отримувати потужну фінансову та військову допомогу без жодних затримок та обмежень, щоб мати змогу ефективно захищати себе. А от Росію слід позбавити будь-яких засобів, які дозволяють їй вести геноцидальну війну проти українців.

"Цивілізований світ змовчав тоді, але не має права робити це знову, інакше чи має право він називати себе цивілізованим? Сьогодні геноцид треба не тільки визнавати, його треба зупиняти!" – сказав співзасновник Армії громад України, відомий український художник Андрій Єрмоленко. Штучний голод убив половину його родини на Сумщині і Чернігівщині.

Акції пройшли у кількох містах США, у Парижі, Батумі, Стокгольмі, Модені, Будапешті.

Дуже креативно підійшли до справи в Бремені. Там не тільки створили гарну та промовисту інсталяцію з колосками, але й запалили свічки у вигляді будиночків. Біля них помітно маленьких людей. Символічний зміст цього повідомлення добре зрозумілий: війна неухильно змінює українців, наше минуле життя тане і щезає. А ще щемкішими були будиночки на великій карті України. Учасники акції поставили свічки-будиночки на точки, де розташовані великі міста.

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