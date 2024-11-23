Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на Ігоря Клименка. Читати ці дані досить важко, але необхідно. Саме так ми можемо дізнатися свою справжню історію. Важливо сказати, що у 1956 році радянська влада знищила частину матеріалів про канібалізм. Але не всі.

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Що відомо про інтерактивну карту щодо голодомору від МВС

Голодомор – тяжкий і цинічний злочин проти людяності. Трагедія українського народу, спричинена Росією. Це підтверджують документи та спогади очевидців тих подій. Так Росія чинить й зараз, катуючи голодом полонених воїнів та цивільних. Міністерство внутрішніх справ у співпраці з Музеєм Голодомору оцифрувало та оприлюднило тисячі кримінальних справ, пов'язаних із діями радянських катів. На електронній мапі вже доступні фотокопії понад тисячі архівних справ, а також інформація про ще таку ж кількість документів, знищених у 1956 році,
– написав Ігор Клименко.

Він підкреслив: оприлюднені матеріали доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу. Тож Україна має пам'ятати про це, щоб ніколи не поступатися своєю свободою.

МВС створило інтерактивну карту з даними про голодоморНа карті вказано регіони, де зафіксували випадки канібалізму під час голодомору / Фото МВС

Зауважимо, що робота над картою була досить довгою. У 2020 році МВС підписало меморандум про співпрацю з музеєм голодомору та було відкрито архіви кримінальних справ про геноцид. Далі музею передавали розсекречені архівні справи, а в 2023 році було оцифровано 1022 справи про канібалізм під час голодомору 1932 – 1933 років. Тепер додали інформацію про ще понад тисячу справ про людоїдство – їх радянська влада знищила у 1956 році, проте збереглася коротка інформація у так званих вибіркових списках на знищення. Загалом маємо майже 2050 трагічних історій.

випадки канібалізму під час голодомору 1932-1933 - хороплетна карта від МВСЯкщо віддалити карту, то цифри перетворюються на "вогнища". Це так звана хороплетна карта або картограма / Скриншот 24 Каналу

За допомогою інструментів електронної мапи прослідковується, що поширення канібалізму чітко збігається з географією найбільш постраждалих внаслідок голодомору регіонів, яка раніше була визначена українськими науковцями. Це в черговий раз підтверджує особливості геноцидної політики радянської імперії щодо України та спростовує російський міф про загальносоюзний голод в СРСР,
– ідеться в повідомленні МВС.

Важливо! Роботи з нанесення даних на карту ще тривають, карту можна буде переглянути на сайті МВС у спеціальному розділі. Наразі вона доступна за цим посиланням.

Інтерактивна карта МВС щодо голодомору дуже цінна для дослідників, адже на ній:

  • Нанесено дані про канібалізм зі свідчень, опублікованих у томі Національної книги пам'яті Голодомору по Київській області. Це дозволило верифікувати частину усноісторичних свідчень та виявити випадки, які не були зафіксовані каральними органами.
  • Відтворено адміністративний поділ УСРР 1933 року, а також є можливість використовувати сучасну карту України.
  • Помітно, де хлібозаготівлі були найсуворішими, а отже можна проводити кореляції із селянським повстанським рухом, особливо південної Київщини – сучасної Черкащини.

Іще на презентації згадали про епізод проєкту "Реальної історії" журналіста Акіма Галімова. Він зняв передачу саме в Галузевому державному архіві МВС.

"Реальна історія" про голодомор: дивіться відео

Вічна пам'ять жертвам голодомору!