Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на Игоря Клименко. Читать эти данные достаточно тяжело, но необходимо. Именно так мы можем узнать свою настоящую историю. Важно сказать, что в 1956 году советская власть уничтожила часть материалов о каннибализме. Но не все.

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Что известно об интерактивной карте про голодомор от МВД

Голодомор – тяжкое и циничное преступление против человечности. Трагедия украинского народа, вызванная Россией. Это подтверждают документы и воспоминания очевидцев тех событий. Так Россия поступает и сейчас, пытая голодом пленных воинов и гражданских. Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Музеем Голодомора оцифровало и обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с действиями советских палачей. На электронной карте уже доступны фотокопии более тысячи архивных дел, а также информация о еще таком же количестве документов, уничтоженных в 1956 году,
– написал Игорь Клименко.

Он подчеркнул: обнародованные материалы доказывают, что голод был сознательным инструментом усмирения украинского народа. Поэтому Украина должна помнить об этом, чтобы никогда не поступаться своей свободой.

МВД создало интерактивную карту с данными о голодомореНа карте указаны регионы, где зафиксировали случаи каннибализма во время голодомора / Фото МВД

Заметим, что работа над картой была достаточно долгой. В 2020 году МВД подписало меморандум о сотрудничестве с музеем голодомора и были открыты архивы уголовных дел о геноциде. Далее музею передавали рассекреченные архивные дела, а в 2023 году было оцифровано 1022 дела о каннибализме во время голодомора 1932 – 1933 годов. Теперь добавили информацию о еще более тысячи дел о людоедстве – их советская власть уничтожила в 1956 году, однако сохранилась краткая информация в так называемых выборочных списках на уничтожение. В целом имеем почти 2050 трагических историй.

случаи каннибализма во время голодомора 1932-1933 - хороплетная карта от МВДЕсли отдалить карту, то цифры превращаются в "очаги". Это так называемая хороплетная карта или картограмма / Скриншот 24 Канала

С помощью инструментов электронной карты прослеживается, что распространение каннибализма четко совпадает с географией наиболее пострадавших в результате голодомора регионов, которая ранее была определена украинскими учеными. Это в очередной раз подтверждает особенности геноцидной политики советской империи в отношении Украины и опровергает российский миф об общесоюзном голоде в СССР,
– говорится в сообщении МВД.

Важно! Работы по нанесению данных на карту еще продолжаются, карту можно будет посмотреть на сайте МВД в специальном разделе. Сейчас она доступна по этой ссылке.

Интерактивная карта МВД про голодомор очень ценна для исследователей, ведь на ней:

  • Нанесены данные о каннибализме из свидетельств, опубликованных в томе Национальной книги памяти Голодомора по Киевской области. Это позволило верифицировать часть устноисторических свидетельств и выявить случаи, которые не были зафиксированы карательными органами.
  • Воспроизведено административное деление УССР 1933 года, а также есть возможность использовать современную карту Украины.
  • Заметно, где хлебозаготовки были самыми жесткими, а значит можно проводить корреляции с селянским повстанческим движением, особенно южной Киевщины – современной Черкасской области.

Еще на презентации вспомнили об эпизоде проекта "Реальной истории" журналиста Акима Галимова. Он снял передачу именно в Отраслевом государственном архиве МВД.

"Реальная история" о голодоморе: смотрите видео

Вечная память жертвам голодомора!