Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на Игоря Клименко. Читать эти данные достаточно тяжело, но необходимо. Именно так мы можем узнать свою настоящую историю. Важно сказать, что в 1956 году советская власть уничтожила часть материалов о каннибализме. Но не все.

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Что известно об интерактивной карте про голодомор от МВД

Голодомор – тяжкое и циничное преступление против человечности. Трагедия украинского народа, вызванная Россией. Это подтверждают документы и воспоминания очевидцев тех событий. Так Россия поступает и сейчас, пытая голодом пленных воинов и гражданских. Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Музеем Голодомора оцифровало и обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с действиями советских палачей. На электронной карте уже доступны фотокопии более тысячи архивных дел, а также информация о еще таком же количестве документов, уничтоженных в 1956 году,

– написал Игорь Клименко.

Он подчеркнул: обнародованные материалы доказывают, что голод был сознательным инструментом усмирения украинского народа. Поэтому Украина должна помнить об этом, чтобы никогда не поступаться своей свободой.

На карте указаны регионы, где зафиксировали случаи каннибализма во время голодомора / Фото МВД

Заметим, что работа над картой была достаточно долгой. В 2020 году МВД подписало меморандум о сотрудничестве с музеем голодомора и были открыты архивы уголовных дел о геноциде. Далее музею передавали рассекреченные архивные дела, а в 2023 году было оцифровано 1022 дела о каннибализме во время голодомора 1932 – 1933 годов. Теперь добавили информацию о еще более тысячи дел о людоедстве – их советская власть уничтожила в 1956 году, однако сохранилась краткая информация в так называемых выборочных списках на уничтожение. В целом имеем почти 2050 трагических историй.

Если отдалить карту, то цифры превращаются в "очаги". Это так называемая хороплетная карта или картограмма / Скриншот 24 Канала

С помощью инструментов электронной карты прослеживается, что распространение каннибализма четко совпадает с географией наиболее пострадавших в результате голодомора регионов, которая ранее была определена украинскими учеными. Это в очередной раз подтверждает особенности геноцидной политики советской империи в отношении Украины и опровергает российский миф об общесоюзном голоде в СССР,

– говорится в сообщении МВД.

Важно! Работы по нанесению данных на карту еще продолжаются, карту можно будет посмотреть на сайте МВД в специальном разделе. Сейчас она доступна по этой ссылке.

Интерактивная карта МВД про голодомор очень ценна для исследователей, ведь на ней:

Нанесены данные о каннибализме из свидетельств, опубликованных в томе Национальной книги памяти Голодомора по Киевской области. Это позволило верифицировать часть устноисторических свидетельств и выявить случаи, которые не были зафиксированы карательными органами.

Воспроизведено административное деление УССР 1933 года, а также есть возможность использовать современную карту Украины.

Заметно, где хлебозаготовки были самыми жесткими, а значит можно проводить корреляции с селянским повстанческим движением, особенно южной Киевщины – современной Черкасской области.

Еще на презентации вспомнили об эпизоде проекта "Реальной истории" журналиста Акима Галимова. Он снял передачу именно в Отраслевом государственном архиве МВД.

"Реальная история" о голодоморе: смотрите видео

Вечная память жертвам голодомора!