Украина почтила память жертв Голодомора в последнюю субботу ноября. Мы все больше узнаем детали о страшной исторической правде. Так, в МВД презентовали карту на основе документов – на ней показано, в каких регионах в 1932-1933 годах были случаи каннибализма. И это почти вся Украина.

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Как за рубежом почтили память жертв Голодомора

В последнюю субботу ноября Армия общин Украины (Communities Army of Ukraine) в партнерстве со Всемирным Конгрессом Украинцев (ВКУ) и Международным центром украинской победы (ICUV) провели международную кампанию #WeRememberTerrorFamine. Тысячи украинцев за рубежом вышли на центральные площади городов по всему миру, чтобы почтить память миллионов невинно убитых украинцев и напомнить человечеству об убийствах, которые ежедневно совершает Россия в Украине сейчас,

– рассказали организаторы.

Люди призвали не только признать Голодомор геноцидом украинского народа, но и принять на мировом уровне статус России как государства-террориста, которое совершает современный геноцид.

Акции в память о жертвах Голодомора / Фото предоставлены 24 Каналу

Глава Армии общин Украины Дмитрий Василенко заявил: в вопросе выбора между добром и злом, между жертвой и преступником не может быть нейтралитета. Украина должна получать мощную финансовую и военную помощь без задержек и ограничений, чтобы иметь возможность эффективно защищать себя. А вот Россию следует лишить любых средств, которые позволяют ей вести геноцидальную войну против украинцев.

"Цивилизованный мир промолчал тогда, но не имеет права делать это снова, иначе имеет ли право он называть себя цивилизованным? Сегодня геноцид надо не только признавать, его надо останавливать!" – сказал соучредитель Армии общин Украины, известный украинский художник Андрей Ермоленко. Искусственный голод убил половину его семьи на Сумщине и Черниговщине.

Акции прошли в нескольких городах США, в Париже, Батуми, Стокгольме, Модене, Будапеште.

Очень креативно подошли в Бремене. Там не только создали красивую и красноречивую инсталляцию с колосками, но и зажгли свечи в виде домиков. Возле них стоят маленькие люди. Символический смысл этого сообщения хорошо понятен: война неуклонно меняет украинцев, наша прошлая жизнь тает и исчезает. А еще более щемящими были домики на большой карте Украины. Участники акции поставили свечи-домики на точки, где расположены крупные города.

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