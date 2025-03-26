Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Чернігівській області.

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За справу зі знищеним кладовищем взялася поліція

У центрі села Івківці Прилуцького району Чернігівської області місцева влада при проведенні робіт з благоустрою знищила кладовище, де були масові поховання жертв Голодомору. Місцеві жителі стверджують, що там у братських могилах була похована половина жителів села Іванківці, які померли від голоду.

Справа набула розголосу і нині за неї взялася поліції. Так, правоохоронці досліджують законність дій місцевої влади. Поліція вже оглянула місце, де, ймовірно, були поховані жертви Голодомору, опитала місцевих жителів.

Наразі слідчі вивчають документи, пов'язані з цією трагедією. За фактом руйнування кладовища правоохоронці відкрили кримінальну справу – наруга над могилою або іншим місцем поховання.

Досудове розслідування триває, поліцейські продовжують вивчати необхідну документацію щодо наявності поховань часів Голодомору на ділянці виконаних робіт та готують запити до відповідних органів.

Раніше в Чернігівській ОВА також відреагували на інцидент. Там наголосили на потребі детального вивчення ситуації, а також звернулися до правоохоронців, аби вони перевірили, чи дійсно влада займається "благоустроєм".