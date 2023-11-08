Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы. Говорится, что она ненадлежаще выполняла свои обязанности.

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Прокуроры в суде доказали, что осужденная имела на иждивении ребенка с инвалидностью. В течение всего времени она не обеспечивала дочь полноценным питанием, лечением и соответствующими бытовыми условиями проживания. Во время исключения из семьи 15-летняя девочка весила 8 килограммов,

– говорится в сообщении.

Эксперты подтвердили, что ребенок – в критическом состоянии. Кроме того, у девочки диагностировали гипотрофию, а также умственную отсталость.

Прокуратура оспорила первый приговор

Первый приговор горе-матери Криворожская южная окружная прокуратура уже оспаривала. Все из-за его мягкости. Речь идет о решении суда, принятом в феврале 2023 года. Тогда женщину признали виновной и приговорили к 5 годам ограничения свободы. В то же время, прокуроры подали на апелляцию.

Теперь горе-мать уже лишили родительских прав. Ее дочь находится в специальном доме-интернате. Там за девочкой присматривают специалисты. Подростка выводят из критического состояния, до которого его довела родная мать.