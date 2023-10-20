Это уже не первое судебное заседание. Валентина Подвербная родила дочь Анну-Марию в феврале 2011 года с помощью искусственного оплодотворения. Тогда ей было 65.

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Какое решение принял суд

Дело слушали в Новозаводском районном суде Чернигова. Заседание проходило в закрытом режиме, обвиняемая была в суде, но отказалась комментировать решение.

Суд постановил отобрать у Валентины Подвербной ее 12-летнюю дочь.

Почему против матери возбудили дело