В своем сообщении девочка пожаловалась, что мать издевается над ней из-за врожденного косоглазия и наносит телесные повреждения. Более того, по словам ребенка, мать хочет довести ее до самоубийства.

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Скандалы возникали из-за элементарных вещей

Помимо своего сообщения, в котором она просила о помощи, Анна-Мария также опубликовала фото с разорванной одеждой. "Это мама порвала трусы", – коротко подписала его девочка. Более того, девочка опубликовала аудиозапись, где она жалуется на то, что ей нужна операция на глазу, ведь она считает, что может остаться с косоглазием на всю жизнь. Однако ее мать ответила отказом.

Из-за огласки в дом девочки, где она проживает со своей 78-летней мамой, срочно приехали полицейские, представители соцслужб, психологи и врачи. Анну-Марию изъяли из семьи, более того, она сама согласилась покинуть свой дом.



Анна-Мария рассказала, как собственная мать над ней издевается / Скриншот

Отметим, что решение об изъятии ребенка принял исполком Черниговского горсовета. Более того, управление по делам детей готовит соответствующий иск в суд.

Со временем соседи и профильные чиновники рассказали больше деталей конфликтов в семье. Так, одна из соседок сообщила, что из квартиры Пидвербных долгое время раздавались крики. Слышала она их в течение двух недель.

Я вышла и увидела, как Валентина Пидвербная стучится в дверь тамбура. Как выяснилось, девочка закрылась в квартире от нее. Когда ребенок услышал, что вместе с матерью находилась я и еще одна соседка – она открыла дверь. Когда Анна открыла, попросила помощи. Я спросила, нужно ли вызвать полицию и соцслужбы, на это Анна ответила, что да, нужно вызвать. В это время ее мать начала на меня кричать,

– поделилась женщина.

Более того, она рассказала, что скандалы матери с 12-летней девочкой возникали из-за элементарных вещей. Например, по просьбе ребенка дать салфетки и дезодорант.

"В последний раз слышала, как Валентина оскорбляла ребенка, а та в ответ крикнула: "Я не скотина! Я человек! Мне нужно ходить в школу!". Я считаю, что этой женщине, Валентине Пидвербной, нужно помогать воспитывать ребенка, она, по моему мнению, не в состоянии ничего дать ребенку", – рассказала одна из соседок семьи.

Анна-Мария находится в безопасности

Правоохранители Чернигова рассказали, что сейчас ребенок находится в безопасности. После изъятия из семьи ее направили в медучреждение на обследование. По словам и.о мэра Чернигова, секретаря городского совета Александра Ломако, на теле ребенка медики не нашли следов насилия.

Но это не значит, что не было издевательства. Во время общения с полицейскими и представителями соцслужб ребенок подтвердил факты, о которых он сообщил в социальных сетях. Поэтому был срочно изъят,

– сказал чиновник.

Он добавил, что в настоящее время девочка находится в областной детской больнице. "Обращаемся в Новозаводский райсуд Чернигова, который будет решать дальнейшую судьбу ребенка. До того, как суд примет решение, учитывая угрозу ее жизни, она не может быть с матерью, поэтому будет в областной детской больнице", – сказал Александр Ломако.

По словам правоохранителей и представителей соцслужб, сама Валентина Пидвербная достаточно эмоционально отреагировала на изъятие ребенка. Так, руководительница городского управления по делам детей Елена Зинченко добавила, что после изъятия мать ребенка Валентина Пидвербная приходила в больницу. Однако девочка до решения суда к матери не вернется. Также она не исключила, что до этого Анна-Мария будет временно устроена.

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