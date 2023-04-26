У своєму дописі дівчинка поскаржилася, що мати знущається з неї через вроджену косоокість та завдає тілесних ушкоджень. Ба більше, за словами дитини, матір хоче довести її до самогубства.

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Скандали виникали через елементарні речі

Окрім свого допису, у якому вона просила про допомогу, Анна-Марія також опублікувала фото з розірваним одягом. "Це мама порвала труси", – коротко підписала його дівчинка. Ба більше, дівчинка опублікувала аудіозапис, де вона скаржиться на те, що їй потрібна операція на оці, адже вона вважає, що може залишитися з косоокістю на все життя. Однак її матір відповіла відмовою.

Через розголос до оселі дівчинки, де вона проживає зі своєю 78-річною мамою, терміново приїхали поліцейські, представники соцслужб, психологи та лікарі. Анну-Марію вилучили з сім'ї, ба більше, вона сама погодилася покинути свій дім.



Анна-Марія розповіла, як власна матір з неї знущається / Скриншот

Зазначимо, що рішення про вилучення дитини ухвалив виконком Чернігівської міськради. Ба більше, управління у справах дітей готує відповідний позов до суду.

Згодом сусіди та профільні посадовці розповіли більше деталей конфліктів у сім'ї. Так, одна із сусідок повідомила, що з квартири Підвербних тривалий час лунали крики. Чула вона їх протягом двох тижнів.

Я вийшла та побачила, як Валентина Підвербна стукає у двері тамбура. Як виявилося, дівчинка закрилася у квартирі від неї. Коли дитина почула, що разом із матір’ю перебувала я та ще одна сусідка – вона відчинила двері. Коли Ганна відчинила, то попрохала допомоги. Я спитала, чи потрібно викликати поліцію та соцслужби, на це Ганна відповіла, що так, треба викликати. В цей час її мати почала на мене кричати,

– поділилася жінка.

Ба більше, вона розповіла, що скандали матері з 12-річною дівчинкою виникали через елементарні речі. Наприклад, через прохання дитини дати серветки та дезодорант.

"Останнього разу чула, як Валентина ображала дитину, а та у відповідь крикнула: "Я не скотина! Я людина! Мені треба ходити в школу!". Я вважаю, що цій жінці, Валентині Підвербній, треба допомагати виховувати дитину, вона, на мою думку, не в змозі нічого дати дитині", – розповіла одна із сусідок родини.

Анна-Марія перебуває у безпеці

Правоохоронці Чернігова розповіли, що зараз дитина перебуває у безпеці. Після вилучення з родини її направили у медзаклад на обстеження. За словами в.о мера Чернігова, секретаря міської ради Олександра Ломака, на тілі дитини медики не знайшли слідів насилля.

Але це не означає, що не було знущання. Під час спілкування з поліцейськими та представниками соцслужб дитина підтвердила ті факти, про які вона повідомила в соціальних мережах. Тому була терміново вилучена,

– сказав посадовець.

Він додав, що наразі дівчинка перебуває в обласній дитячій лікарні. "Звертаємося до Новозаводського райсуду Чернігова, який буде вирішувати подальшу долю дитини. До того, як суд прийме рішення, враховуючи загрозу для її життя, вона не може бути з матір’ю, тому буде в обласній дитячій лікарні", – сказав Олександр Ломако.

За словами правоохоронців та представників соцслужб, сама Валентина Підвербна достатньо емоційно відреагувала на вилучення дитини. Так, керівниця міського управління у справах дітей Олена Зінченко додала, що після вилучення мати дитини Валентина Підвербна приходила в лікарню. Однак дівчинка до рішення суду до матері не повернеться. Також вона не виключила, що до цього Анна-Марія буде тимчасово влаштована.

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