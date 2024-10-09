В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. 24 Канал призывает не игнорировать угрозу и находиться в укрытии до сигнала отбоя воздушной тревоги, что поможет уберечь жизнь, а также облегчит работу Воздушным силам.

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Что известно о взрывах в Днепропетровской области

В 19:01 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога,

– говорится в сообщении.

Уже через 8 минут там сообщили, что в направлении Павлограда движется скоростная цель. Чуть позже появилась информация о взрывах в Днепропетровской области.

В то же время мониторинговые каналы сообщили, что цель прекратила существование в районе Павлоградского района Днепропетровщины.

Впрочем, пока официальные комментарии по взрывам в Днепропетровской области отсутствуют.

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