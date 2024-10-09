В Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. 24 Канал закликає не ігнорувати загрозу та перебувати в укритті до сигналу відбою повітряної тривоги, що допоможе вберегти життя, а також полегшить роботу Повітряним силам.

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Що відомо про вибухи у Дніпропетровській області

Об 19:01 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу,

– йдеться в повідомленні.

Вже за 8 хвилин там повідомили, що в напрямку Павлограда рухається швидкісна ціль. Трохи згодом з'явилася інформація про вибухи в Дніпропетровській області.

Водночас моніторингові канали повідомили, що ціль припинила існування в районі Павлоградського району Дніпропетровщини.

Втім, наразі офіційні коментарі щодо вибухів в Дніпропетровській області відсутні.

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