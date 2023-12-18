В Днепропетровской области спасатели освободили тело человека из-под завала. В Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Днепровская города Павлоград, во время проведения земляных работ произошел оползень и засыпало человека.
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Человек был на глубине трех метров
Обрушение грунта произошло во время проведения земляных работ работниками коммунального предприятия.
Человека засыпало землей на глубине трех метров. Спасатели сняли слой грунта и изъяли тело мужчины 1970 года рождения. Он был передан работникам Национальной полиции.
К месту происшествия привлечены 13 спасателей и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области произошло ДТП
- В Днепропетровской области произошла авария на одной из автодорог. В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие. Среди жертв аварии также боец Интернационального легиона. Он приехал защищать наше государство от российского агрессора на фронте.
- Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская отметила, что за рулем автомобиля был боец Интернациональный легион родом из Швеции. В результате аварии он погиб.
- Кроме того, в автомобиле также находился и пассажир – гражданин Австралии, который получил телесные повреждения. В одном из медицинских учреждений Днепра сообщили журналистам, что в настоящее время австралиец находится в больнице.