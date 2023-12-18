На Дніпропетровщині рятувальники визволили тіло людини з-під завалу. До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дніпровська міста Павлоград, під час проведення земляних робіт стався зсув ґрунту та засипало людину.

Дивіться також У Дніпрі спалили "меморіал" загиблих під час удару по багатоповерхівці в січні

Чоловік був на глибині трьох метрів

Обвал ґрунту стався під час проведення земляних робіт працівниками комунального підприємства.

Людину засипало землею на глибині трьох метрів. Надзвичайники зняли шар ґрунту та вилучено тіло чоловіка 1970 року народження. Його передали працівникам Національної поліції.

До місця події залучено 13 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

У Дніпропетровській області сталася ДТП