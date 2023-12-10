У Дніпрі згорів "меморіал", який створили жителі міста в памʼять про загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня 2023 року. Мовиться про удар по житломасиві "Перемога".

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Там лишали квіти та іграшки

Після ворожої атаки люди почали приносити туди дитячі речі та квіти, щоб вшанувати пам'ять тих, кого вбила російська ракета.

Вже після того, як "народний меморіал" спалили до нього принесли нову іграшку, прапор та квіти. Тепер поряд із обгорілими речами знову існують нові.

Деталі підпалу невідомі.

У поліції розглядають кілька варіантів

Поліція Дніпра почала перевірку через пожежу на меморіалі. Загалом, поліцейські розглядають кілька основних варіантів.

підпал з хуліганських мотивів (навмисний підпал)

пожежа з необережності (загоряння сталось внаслідок необережного поводження з вогнем, через свічку або лампадку)

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до інциденту.

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