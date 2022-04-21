Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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Эксперт говорит, что ситуация на фронте будет продолжаться, но оккупантов надолго не хватит.

Я не думаю, что их хватит на дольше, чем 10–14 дней. Больше, чем на две недели, они не смогли накопить средств для продолжения активного наступления,

– заявил Жданов.

Он убежден, что до 9 мая оккупанты будут пытаться чего-то достичь, но вряд ли у них хватит сил и средств одержать победу.

По его словам, единственная победа для россиян – это сказать, что они захватили Мариуполь, но только сказать.

"Или может быть похожая ситуация, как они показали, что "освободили" Херсон, а на самом деле это были кадры из российского города. На таких фальшивых сюжетах они могут и провести парад, и сказать, что победили", – добавил эксперт.

Жданов сказал, до каких пор будут продолжаться активные бои:



Кстати, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович говорит, что активная фаза войны продлится до 9 мая . Затем оккупанты не смогут активно наступать, а дальше позиционная война и где-то до июля ВСУ будут их понемногу уничтожать.