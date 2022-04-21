Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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Експерт каже, що ситуація на фронті буде продовжуватися, але окупантів надовго не вистачать.

Я не думаю, що їх вистачить на довше, ніж 10 – 14 днів. Більше, ніж на два тижні, вони не змогли накопичити засобів для продовження активного наступу,

– заявив Жданов.

Він переконаний, що до 9 травня окупанти будуть намагатися чогось досягти, але навряд чи в них вистачить сил і засобів отримати перемогу.

За його словами, єдина перемога для росіян – це сказати, що вони взяли Маріуполь, але лише сказати.

"Або може бути схожа ситуація, як вони показали, що "визволили" Херсон, а насправді це були кадри з російського міста. На таких фальшивих сюжетах вони можуть і парад провести, і сказати, що перемогли”, – додав експерт.

Жданов сказав, доки триватимуть активні бої:



До слова, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович каже, що активна фаза війни продовжиться до 9 травня. Потім окупанти не зможуть активно наступати, а далі позиційна війна і десь до липня ЗСУ будуть їх потрохи знищувати.