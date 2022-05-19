Это не преувеличение, сказал президент в вечернем обращении. Он вспомнил о жестокой бомбардировке Северодонецка. Там только за один день 12 погибших и десятки раненых.

Важно Зеленский обратился к украинцам

Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны,

– подчеркнул Зеленский.

Россия предстанет перед правосудием

Он констатировал, что Донбасс фактически полностью разрушен. Это не имеет и не может иметь никакого военного объяснения для России. Зеленский отметил, что это сознательная и преступная попытка убить как можно большее количество украинцев, разрушить как можно больше жилых домов, социальных объектов, предприятий.

Действия оккупантов получат квалификацию геноцида украинского народа. Президент уверен, что россияне точно предстанут перед правосудием за свои преступления.

Что происходит на Донбассе

В последние дни россияне начали безжалостно обстреливать Луганскую и Донецкую области. Там сейчас идут активные боевые действия. Например, возле Северодонецка оккупанты 19 мая вели штурмовые действия. Однако враг понес потери и отступил. Также враг штурмовал район Новобахмутовки. В то же время ни одного тоже не было, русские отступили из-за потерь.

Оккупанты с самого утра хаотично обстреливали Северодонецк из тяжелого вооружения. Были целенаправленные попадания именно по жилым домам. Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщал по меньшей мере о 12 убитых и более 40 раненых. При этом жертв может быть значительно больше.

Россияне пытаются отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами, захватив трассу "Лисичанск – Бахмут".

Сегодня удалось эвакуировать из региона 37 человек, вчера эвакуации не было. Гайдай отметил, что из-за постоянных боевых действий до Белогоровки добраться невозможно.

Сложная ситуация и в Донецкой области. Россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание.

Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что 19 мая россияне убили 5 мирных жителей: 2 в Бахмуте, 1 в Красногоровке, 1 в Авдеевке и 1 в Крестище. Еще 6 человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите вечернее видеообращение Зеленского за 19 мая: