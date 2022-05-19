Це не перебільшення, сказав президент у вечірньому зверненні. Він згадав про жорстоке бомбардування Сєвєродонецька. Там тільки за один день 12 загиблих та десятки поранених.

Важливо Зеленський звернувся до українців

Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни,

– наголосив Зеленський.

Росія постане перед правосуддям

Він констатував, що Донбас фактично повністю зруйнований. Це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії. Зеленський наголосив, що це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств.

Дії окупантів отримають кваліфікацію геноциду українського народу. Президент впевнений, що росіяни точно постануть перед правосуддям за свої злочини.

Що відбувається на Донбасі

Останніми днями росіяни почали безжально обстрілювати Луганщину та Донеччину. Там зараз йдуть активні бойові дії. Наприклад, біля Сєвєродонецька окупанти 19 травня вели штурмові дії. Однак ворог зазнав втрат та відступив. Також ворог штурмував район Новобахмутівки. Водночас жодного теж не було, росіяни відступили через втрати.

Окупанти від самого ранку хаотично обстрілювати Сєвєродонецьк з важкого озброєння. Були цілеспрямовані влучання саме по житлових будинках. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв про щонайменше 12 вбитих та понад 40 поранених. При цьому жертв може бути значно більше.

Росіяни намагаються відрізати Луганську область від сполучення з іншими регіонами, захопивши трасу "Лисичанськ – Бахмут".

Сьогодні вдалось евакуювати з регіону 37 людей, вчора евакуації не було. Гайдай зазначив, що через постійні бойові дії до Білогорівки дістатися неможливо.

Складна ситуація і в Донецькій області. Росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту. Снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю.

Глава ОВА Павло Кириленко повідомив, що 19 травня росіяни вбили 5 мирних жителів: 2 у Бахмуті, 1 у Красногорівці, 1 в Авдіївці та 1 у Хрестищі. Ще 6 людей зазнали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться вечірнє відеозвернення Зеленського за 19 травня: