На Драгобрате нашли огромный 3-килограммовый гриб: впечатляющие кадры гиганта

С по наступлением осени в Украине начался грибной сезон. Так, в Карпатах обнаружили огромный гриб.

Видео находки активно распространяется по соцсетям. Что известно о находке, передает 24 Канал.

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Огромный гриб на Драгобрате

На днях в Закарпатской области на территории самого высокого горнолыжного курорта в Украинских Карпатах туристы нашли огромный гриб. Как сообщает автор видео, трехкилограммового гиганта обнаружили 2 октября в межгорной долине Драгобрата.

Конечно, такая находка сразу отправила домой. Отмечается, что гриб не имел ни одного червя – женщина показала кадры уже высушенной шапки найденного великана в разрезе.

Как выглядит найденный на Драгобрате гриб: смотрите видео

Интересно, что это еще не рекорд – в прошлом году на Волыни женщина обнаружила гриб, который весил аж 12 килограммов.

Кстати, недавно в Карпатах выпал первый снег. Снежило и на Драгобрате – самом высоком горнолыжном курорте в Украинских Карпатах, который расположен в горном массиве Свидовец на территории Закарпатской области