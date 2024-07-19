Это соглашение должно помочь нашему государству в борьбе против российской армии. В Минобороны отметили, что кредит Украине предоставили на 15 лет с возможностью продления и по выгодной процентной ставке.

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Великобритания предоставила кредит Украине на 2 миллиарда фунтов

В Министерстве обороны Украины отметили, что целью этого соглашения является обеспечение финансовой поддержки для усиления обороноспособности Украины, что включает закупку современного вооружения, военной техники и других средств обороны в соответствии со стандартами НАТО.

По условиям рамочного соглашения кредит будет использован на масштабные проекты по развитию обороноспособности Украины, что снизит нагрузку на Государственный бюджет и позволит в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение для защиты нашего государства, прежде всего – в сфере противовоздушной обороны,

– сказал Рустем Умеров.

Глава украинского Минобороны также подчеркнул, что это соглашение является одним из ключевых элементов стратегии по усилению обороноспособности нашей страны.

"Мы благодарны британским партнерам за их поддержку и уверены, что это партнерство поможет нам в обеспечении безопасности и мира в Украине", – подытожил министр.

В Минобороны также отметили, что контроль за целевым использованием кредитных средств будет осуществлять совместная украинско-британская комиссия, включающая представителей обоих правительств, для обеспечения прозрачности и эффективного использования финансов.

Зеленский прокомментировал подписание соглашения

Позже Владимир Зеленский в своем телеграм-канале высказался относительно подписанного кредитного соглашения. Президент отметил, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 миллиарда фунтов стерлингов, а общая сумма может быть увеличена в будущем.

Этот шаг поможет обеспечить наши Силы обороны системами ПВО, средствами радиолокации и поражения, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехники западного образца,

– написал глава государства.

Умеров и Гили подписывают кредитное соглашение для Украины на 2 миллиарда фунтов / Видео из фейсбука Владимира Зеленского

Он также выразил благодарность британским партнерам за эту необходимую поддержку для нашей защиты.