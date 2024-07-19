Ця угода має допомогти нашій державі у боротьбі проти російської армії. У Міноборони наголосили, що кредит Україні надали на 15 років з можливістю продовження та за вигідною відсотковою ставкою.

До теми Зеленський знову просить дозволити бити західною зброєю вглиб Росії: у Британії відповіли

Британія надала кредит Україні на 2 мільярди фунтів

У Міністерстві оборони України наголосили, що метою цієї угоди є забезпечення фінансової підтримки для посилення обороноздатності України, що включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО.

За умовами рамкової угоди кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на Державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все – у сфері протиповітряної оборони,

– сказав Рустем Умєров.

Глава українського Міноборони також підкреслив, що ця угода є одним з ключових елементів стратегії з посилення обороноздатності нашої країни.

"Ми вдячні британським партнерам за їхню підтримку і впевнені, що це партнерство допоможе нам у забезпеченні безпеки та миру в Україні", – підсумував міністр.

У Міноборони також зазначили, що контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснюватиме спільна українсько-британська комісія, що включатиме представників обох урядів, для забезпечення прозорості та ефективного використання фінансів.

Зеленський прокоментував підписання угоди

Пізніше Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі висловився стосовно підписаної кредитної угоди. Президент зазначив, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 мільярди фунтів стерлінгів, а загальна сума може бути збільшена в майбутньому.

Цей крок допоможе забезпечити наші Сили оборони системами ППО, засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка,

– написав глава держави.

Умєров і Гілі підписують кредитну угоду для України на 2 мільярди фунтів / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

Він також висловив вдячність британським партнерам за цю необхідну підтримку для нашого захисту.