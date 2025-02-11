Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на главу Калушской общины Андрея Найду. Сейчас угрозы для местных жителей нет, уверяют специалисты.

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В Калуше возникла новая угроза

В Калуше на Ивано-Франковщине появилась пропасть диаметром 18 метров. Яма образовалась в русле реки Сивка, на территории бывшего рудника "Калуш". До ближайшего дома – 50 метров, а в 25 метрах проходит линия электропередач.

Местные жители первыми заметили новообразованную воронку и сообщили в городской совет. Территорию уже осмотрели спасатели, представители городской власти и специалисты научно-исследовательского института "НИОХИМ". Они пришли к выводу, что пока пропасть не представляет угрозы для населения.

Специалисты объясняют, что это последствия добычи калийных солей, который ранее вели на руднике. В городском совете заявили, что обратятся к ученым Ивано-Франковского технического университета нефти и газа, чтобы найти способ ликвидации ямы.

На месте провала установят сигнальную ленту, чтобы ограничить доступ людей.