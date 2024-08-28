Мужчине было 59 лет. Больше всего он мечтал о счастливой жизни для своих троих детей.

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Что известно об Иване Батоге

В Яворовском городском совете рассказали, что сразу после окончания школы в родном селе Иван Батог начал работать на предприятии по добыче серы. Он занимался этим всю жизнь и сделал "перерыв" только на время срочной службы в армии.

Мужчина имел большую и крепкую семью, вместе с женой он воспитал троих детей.

Когда Россия начала полномасштабную войну, Иван Батиг не смог оставаться дома. Он пошел добровольцем в ряды 103-й бригады территориальной обороны, а в 2024 году перевелся в воинскую часть А 4123.

Городской совет сообщает, что в мирной жизни защитник он был веселым, жизнерадостным, трудолюбивым хозяином, который мечтал о счастливой жизни для своей семьи.

С глубокой скорбью сообщаем, что наш Герой, Батиг Иван Федорович, родился 7 июля 1965 года в селе Коты, погиб 26 августа 2024 года, выполняя свой долг возле населенного пункта Невское Сватовского района Луганской области... Вечная память и слава Герою, который отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость. Соболезнования семье и близким,

– написали в Яворивском горсовете.

О встрече Героя и чин похорон сообщат позже.

Вечная память Герою Ивану Батогу. Редакция 24 Канала приносит искренние соболезнования семье погибшего воина.

