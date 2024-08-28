Чоловіку було 59 років. Понад усе він мріяв про щасливе життя для своїх трьох дітей.

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Що відомо про Івана Батога

У Яворівській міській раді розповіли, що одразу після закінчення школи у рідному селі Іван Батіг розпочав працювати на підприємстві з видобутку сірки. Він займався цим все життя і зробив "перерву" лише на час строкової служби в армії.

Чоловік мав велику та міцну родину, разом із дружиною він виховав трьох дітей.

Коли Росія почала повномасштабну війну, Іван Батіг не зміг залишатися вдома. Він пішов добровольцем до лав 103-ї бригади територіальної оборони, а у 2024 році перевівся до військової частини А 4123.

Міська рада повідомляє, що у мирному житті захисник він був веселим, життєрадісним, працьовитим господарем, який мріяв про щасливе життя для своєї родини.

З глибоким сумом повідомляємо, що наш Герой, Батіг Іван Федорович, народжений 7 липня 1965 року в селі Коти, загинув 26 серпня 2024 року, виконуючи свій обов'язок біля населеного пункту Невське Сватівського району Луганської області... Вічна пам'ять і слава Герою, який віддав своє життя за нашу свободу та незалежність. Співчуття родині та близьким,

– написали у Яворівській міськраді.

Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.

Вічна пам'ять Герою Івану Батогу. Редакція 24 Каналу приносить щирі співчуття родині загиблого воїна.

