Про це повідомив військовий Руслан Каганець. Обставини смерті Наталі Кузнєцової поки невідомі.

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Наталя загинула вслід за чоловіком

Руслан нагадав, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.

Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі,

– написав Руслан Каганець.

Наталя Кузнєцова очолювала Чернігівське відділення "Правого сектору". Перед початком повномасштабної війни в Україні Наталія Кузнєцова обіймала посаду керівника київського офісу юридичної компанії SkyLawyers.

А у травні 2022 року вона повідомила, що покинула цивільну службу і пішла служити у лави 3-го окремого стрілецького батальйону 67 ОМБр.

Трагічні втрати України у війні