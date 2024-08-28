Про трагічну звістку повідомив мер Гребінківської міської ради, що на Полтавщині, Віталій Колісніченко. Він висловив співчуття рідним і близьким вокаліста.

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Сердюк долучився до Збройних Сил України у квітні 2024 року. Він воював в одній із найгарячіших точок, де згодом отримав тяжке поранення. Колеги артиста згадували про його порядність, талановитість і відвагу не тільки в роботі, але й на фронті.

І знову в нашій громаді велика втрата. І знову ми всі у глибокій скорботі. На рідну землю навіки повертається наш загиблий Герой Сердюк Олександр Олександрович. У пам'яті всіх залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами,

– розповів Колісніченко.

Дата, місце і час прощання із загиблим захисником буде повідомлена пізніше.

Нагадаємо, днями на війні загинув Андрій Касьянов – актор Дніпровського національного театру імені Шевченка. Чоловікові було лише 27 років.