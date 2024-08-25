У суботу, 24 серпня, на приватній церемонії поховали легенду кіно – Алена Делона. На прощанні були присутні його діти, родичі та близькі друзі. Біля воріт заміського маєтку актора оплакували шанувальники.

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Ален Делон спочиватиме на території свого особняка в Душі (департамент Луаре). Це історичний маєток Domaine de la Brûlerie, де актор відпочивав від слави та популярності.

Родина наполягла на тому, щоб похорон відбувся у "найсуворішій приватності". Тому напередодні поліція перекрила дорогу та закрила повітряний простір над селом. Запрошені на церемонію мали залишити свої телефони перед входом до маєтку.

Попри те, що Ален Делон не бажав національної церемонії, його шанувальники проявили бажання висловити повагу акторові. Понад 100 людей залишили квіти, подарунки й плакати біля воріт маєтку.



Шанувальники Алена Делона на тлі воріт маєтку / Фото Getty Images

На церемонію прощання було запрошено трьох дітей Алена Делона – Ентоні, Анушка та Ален-Фаб'єн. Ймовірно, що актора провела в останню путь також колишня дружина Розалі Ван Бремен.

Помер Ален Делон

Французький актор пішов з життя 18 серпня у віці 88 років. Він бажав, щоб його поховали на собачому цвинтарі, поряд з його домашніми улюбленцями.

Також Ален Делон просив, щоб його собаку Лубо поховали разом з ним. Та після протестів зоозахисників сім'я актора відмовилась виконувати його бажання та наголосила, що потурбується про чотирилапого.