Водночас покійний актор був затятим захисником тварин. У 2009 році Ален врятував життя собаці, з якої знущалися її попередні власники. Завдяки Делону пес прожив до 16 років.

Не пропустіть Конфлікти з дітьми й нелегальна зброя в будинку: як провів останні роки життя Ален Делон

У 2018 році французький актор несподівано висловив бажання бути похованим на території маєтку в місті Душі, що у Франції. Він пояснював, що там розташовується собачий цвинтар, де він прощався з домашніми улюбленцями, з якими жив тривалий час. У кожного пса був власний надгробок з власним ім'ям.

Сьогодні там 35 могил. Я ховаю їх там у цих могилах. Якщо собаки були парою, я ховаю їх разом,

– розповідав раніше Ален.

До того ж Делон хотів померти у своєму помешканні поруч з улюбленцями. Бажання актора втілилося в життя і він дійсно помер у маєтку в Душі.

Я хочу бути похованим серед своїх тварин,

– зізнався Делон.



Ален Делон разом з сином Ентоні та собакою Лубо / Фото з інстаграму сина Делона

Чоловік відійшов у вічність у віці 88 років. З'ясувалося, що в момент смерті поруч з актором був його вірний пес Лубо – бельгійська вівчарка. З домашнім улюбленцем Ален прожив 10 років.

Цікаво, що за кілька років до своєї смерті Делон зробив несподівану заяву. Річ у тім, що актор не хотів, щоб його собака сумував після загибелі свого хазяїна, тому тварину мали б приспати.

"Скільки років мені залишилося жити? Я можу дожити до 90, ну 92 років. Це вирішую не я. Я знаю, що я не залишу свого собаку в спокої. Якщо я помру раніше за нього, я попрошу ветеринара, щоб ми померли разом. Це краще, ніж знати, що він страждаючи з туги помре на моїй могилі", – ділився Ален.