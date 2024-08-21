Ален не хотів, щоб його пес сумував після загибелі свого хазяїна, тому тварину мали б приспати. Відомо, що в момент смерті поруч з Делоном був його домашній улюбленець.

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Скільки років мені залишилося жити? Я можу дожити до 90, ну 92 років. Це вирішую не я. Я знаю, що я не залишу свого собаку в спокої. Якщо я помру раніше за нього, я попрошу ветеринара, щоб ми померли разом. Це краще, ніж знати, що він страждаючи з туги помре на моїй могилі,

– ділився Ален.

Однак, сім'я актора відмовилася виконувати його бажання. Рідні заявили, що Лубо "має дім і родину", тому вони обов'язково подбають про собаку. Водночас французькі зоозахисники, зокрема благодійний фонд Brigitte Bardot, підтримали рішення сім'ї Делона.

Я люблю його, як дитину. У моєму житті було 50 собак, але з цією у мене особливі стосунки. Він сумує за мною, коли мене немає,

— ніжно висловлювався Ален про Лубо.



Ален Делон з сином Ентоні та собакою Лубо / Фото з інстаграму Ентоні

Нагадаємо, у 2018 році актор заповів бути похованим на території маєтку в місті Душі, що у Франції. Він пояснював, що там розташовується собачий цвинтар, де він прощався з домашніми улюбленцями, з якими жив тривалий час. У кожного пса був власний надгробок з власним ім'ям. Бажання актора втілилося в життя і він дійсно помер у маєтку в Душі.