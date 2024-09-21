Глава Минкульта Николай Точицкий рассказал в эфире телемарафона, преступность режима Путина направлена на то, чтобы разрушить все украинское. Поэтому – разрушить все, что является частью большого европейского наследия, пишет 24 Канал.

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Что известно о гибели художников на фронте

Эта война не только за территории, она направлена на уничтожение всего украинского – культуры, языка, идентичности. Мы имеем уже свое расстрелянное поколение художников – это 123 артиста, которые с оружием в руках защищали нашу с вами историю,

– заявил министр.

Он пояснил, что вопрос сохранения украинской идентичности как части европейского наследия – это задача национальной безопасности.

По словам министра, он с партнерами обсуждал не только способы сохранения украинской культуры, но и возвращение того, что украла Россия.

"Наши коллеги четко понимают, что эта война имеет признаки геноцида. Мы будем делать все, чтобы таким образом это было представлено в международных судебных институтах", – подытожил Николай Точицкий.

К сожалению, на днях стало известно, что на фронте погиб телеоператор "1+1" Игорь Захаров, который считался пропавшим без вести. У него осталась жена и дочь.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и коллегам погибших Героев. Вечная слава и вечная память.