Очільник Мінкульту Микола Точицький розповів в ефірі телемарафону, злочинність режиму Путіна спрямована на те, щоб зруйнувати все українське. Відтак – зруйнувати все, що є частиною великої європейської спадщини, пише 24 Канал.

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Що відомо про загибель митців на фронті

Ця війна не лише за території, вона спрямована на знищення усього українського – культури, мови, ідентичності. Ми маємо вже своє розстріляне покоління митців – це 123 артисти, які зі зброєю в руках захищали нашу з вами історію,

– заявив міністр.

Він пояснив, що питання збереження української ідентичності як частини європейської спадщини – це завдання національної безпеки.

За словами міністра, він з партнерами обговорював не лише способи збереження української культури, а й повернення того, що викрала Росія.

"Наші колеги чітко розуміють, що ця війна має ознаки геноциду. Ми будемо робити все, щоб таким чином це було представлено в міжнародних судових інституціях", – підсумував Микола Точицький.

На жаль, днями стало відомо, що на фронті загинув телеоператор "1+1" Ігор Захаров, який вважався зниклим безвісти. У нього залишилась дружина та донька.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та колегам загиблих Героїв. Вічна слава та вічна пам'ять.