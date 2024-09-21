Про трагедію Валерій Залужний повідомив 20 вересня. Олександр Никитюк загинув в Донецькій області. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв про обстріляне підприємство у Добропіллі Криворізької громади.

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Що відомо про загибель полковника

Сьогодні (ймовірно, мовиться про 20 вересня – 24 Канал) від ворожої ракети загинув полковник Збройних Сил України Олександр Никитюк. Спочивай з миром. Дякую, що був у моєму житті. Завжди. Дякую, що пішов до... Ти був справжній. Найсправжніший зі справжніх. Вибач мені. Я не міг по іншому,

– написав колишній головнокомандувач ЗСУ.

Володимирська міська рада, що у Волинській області, розповіла, що Олександр Никитюк загинув в районі міста Добропілля Покровського району Донецької області внаслідок ракетного удару.

Олександру Никитюку було 56 років. У нього залишились дружина та син.



На Донбасі загинув Олександр Никитюк, що свого часу був радником Залужного / фото міської ради

У міській раді повідомили, що Олександр Євгенович у Володимирі був знаною людиною, адже свою кар'єру у правоохоронних органах розпочав саме із відділу внутрішніх справ міста у 1991 році. Далі:

працював на різних посадах у карному розшуці,

з березня 2005 року – був начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом 6 років;

згодом – заступником начальника Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області;

далі – став заступником начальника міліції Херсонської області.

Після повномасштабного вторгнення був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив у Військовій службі правопорядку,

– заявили в міській раді.

Там висловили співчуття рідним та близьким загиблого.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого полковника.