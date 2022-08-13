ГСЧС ликвидировала масштабный лесной пожар на горе Савчин в Закарпатье

В Закарпатье спасатели успешно ликвидировали лесной пожар. Он вспыхнул на горе Савчин между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль.

Как рассказали спасатели, пожар удалось потушить 13 августа в 16.25.

Важно Масштабный лесной пожар на Закарпатье: с огнем борются уже более 2 сотен спасателей

В общей сложности к тушению возгорания привлекли 234 человека и 20 единиц техники, из которых от ГСЧС:

102 человека,

16 единиц техники, а также авиация.

Что известно о лесном пожаре в Закарпатье

Пожар начался 12 августа на территории Ужгородского лесного хозяйства. В 16.25 пожар удалось локализовать на площади около 25 гектаров. Общая площадь которую охватил огонь – 90 гектаров.

Работу спасателям усложняла труднодоступная горная местность. ГСЧС и областное лесоохотничье хозяйство провели аэроразведку пожара, чтобы определить дальнейшие пути для победы над огненной стихией.

Подобные случаи бушевания лесного пожара

Добавим, что в конце июня в регионе Бранденбург под Берлином разразился масштабный лесной пожар. Из-за огня несколько сот человек пришлось эвакуировать. Предварительно известно, что пожары возникли из-за сильной жары. Огонь охватил около 100 гектаров леса под столицей Германии.

Примерно 700 человек пришлось эвакуировать из трех районов города Троенбритцен. По данным Daily Mail, четвертый район города находится под угрозой. Всего в городе проживает ориентировочно 8 тысяч человек.

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