Пограничники обнародовали перечень дополнительных временных ограничений в пределах Зеленской и Белоберезькой общин Верховинского района. Приказ действует еще от 23 мая, а приложение к нему показали 10 июля.

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Запрещенные маршруты

Согласно приложению к приказу, запрещается посещать туристические маршруты урочища Погорелец, Гаджины, Подороватого, Венгерских Скал, долины Крынта, Луковицы, Широкой и Веснерки, гор Чивчин, Смотрин, Ушастый камень, Поп Иван, Беребенскул, Пожижевская Мергул, Туркул, Малая Говерла, Брескул, Кострич, Яворник, Попадя, Масный Прислип, Гоичная, Дуконя, Пнивье, озера Маричейка и Кривопольского перевала.

Кроме этого, ограничения касаются въезда в 5-километровую пограничную зону. Для этого требуется разрешение ГПСУ. В этой зоне запрещается движение транспорта во время действия комендантского часа, кроме лиц, которые едут за границу и водителей грузовиков из сферы мультимодальных перевозок.

Там также запрещены остановки транспорта более чем на 20 минут, которые не связаны с техническими неисправностями, а также на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением транспорта местных жителей). Также запрещено ездить по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

В пограничную зону запрещено завозить или вывозить из нее лиц, которые не имеют разрешений от ГПСУ. Также в этой полосе не разрешается охотиться, использовать приборы ночного видения, радиостанции и управлять БпЛА.

В Госпогранслужбе добавили, что эти дополнительные ограничения не касаются работников государственных органов, органов местного самоуправления, а также правоохранителей, органов гражданской защиты, военнослужащих ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, работников коммунальных служб и медиков скорой помощи.