Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины и опубликовала видео.

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"Неизвестный объект двигался по реке Десна из России. Заметили его в Черниговской области", – говорится в сообщении пограничников.

Защитники следили за объектом, пока он не остановился возле берега на украинской территории. Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой.

Саперы проверили объект – металлоконструкция угрозы не несет.

Понтонный мост двигался по Десне: видео

Ситуация на границе: последние новости

  • Украинские военные усиливают охрану на границе с Россией и Беларусью. Недавно наши защитники провели обучение – прошли полосу препятствий и отработали штурмы.
  • По данным Генштаба, по состоянию на 7 января в зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.