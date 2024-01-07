Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины и опубликовала видео.

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"Неизвестный объект двигался по реке Десна из России. Заметили его в Черниговской области", – говорится в сообщении пограничников.

Защитники следили за объектом, пока он не остановился возле берега на украинской территории. Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой.

Саперы проверили объект – металлоконструкция угрозы не несет.

Понтонный мост двигался по Десне: видео

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