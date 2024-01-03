Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что у России проблемы с логистическим обеспечением судов в акватории Черного моря, пишет 24 Канал.
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Почему Россия мало ракет запускает из Черного моря
По состоянию на утро (3 января – 24 Канал) вообще не было носителей (ракет – 24 Канал), несмотря на то, что погодные условия достаточно благоприятны для выхода подобных единиц в море. Эти единицы, в принципе, фактически всепогодны. Единственное, утром находились три корабля (не носители), и один – в акватории Азовского моря. Что касается участия этих единиц, в первую очередь они испытывают проблемы с логистическим обеспечением,
– заявил Плетенчук.
По словам спикера Военно-морских сил ВСУ, основная военно-морская база российских оккупантов в акватории Черного моря – это город Севастополь.
То есть Кремль хранит ракеты в Севастополе и даже если их переместить в Новороссийск, по состоянию на сейчас подтвержденной информации, что они туда переместили оборудование, способное загружать эти крылатые ракеты на носители, нет.
"Поэтому это может являться основной причиной, что стало следствием противодействия Сил обороны и безопасности Черноморскому флоту так называемой России в Черном море", – заявил капитан 3 ранга.
Россия массированно атаковала Украину 29 декабря и 2 января
Россия нанесла массированные удары по Украине 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Сначала по Украине выпустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, 8 Х-22/Х-32, 5 "Кинжалов", 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59.
Уже 2 января враг атаковал наше государство 70 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, 20 "Кинжалами", 12 ракетами типа Искандер-М/С-300/С-400, 4 ракетами Х-31П. В то же время из Черного моря враг выпустил только три крылатых ракеты "Калибр".
Сколько кораблей Россия держит в морях
- По состоянию на утро 3 января Россия держала в Черном море 3 вражеских корабля, в Азовском море – 1 вражеский корабль, в Средиземном – 3 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.
- Военно-морские силы рассказали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили до Азовского моря – 19 судов, из них 2 – двигались из пролива Босфор, к Черному морю – 13 судов из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
- Украинские военные объяснили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).